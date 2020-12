Jeudi vers 19 h, la police de la zone Centre Ardenne a mis fin à une lockdown party organisée à l’arrière du garage Nissan, route de Recogne, à Libramont. Il s’agit d’un nouveau garage qui vient d’ouvrir en direction de Libin.

Les policiers ont été informés de la présence de 50 à 100 personnes. Lorsqu’ils sont entrés dans le bâtiment, ils en ont dénombré une quarantaine. Certains fêtards ont pris la fuite.

Les gérants ont expliqué qu’ils avaient décidé d’offrir un verre aux employés de plusieurs garages de la région au terme d’une journée de formation. Plusieurs bars remplis de bouteille d’alcool ont été découverts. Le parquet a été avisé.

La police a saisi du matériel informatique et des GSM . L’enquête a été confiée au Service d’Enquête et de Recherches. Les devoirs se poursuivent afin de récolter des éléments de preuve et d’établir le scénario de cette fête organisée au mépris des règles du confinement.