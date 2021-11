Les peines encourues : jusqu’à 4000 euros d’amende et trois mois de prison

Le Procureur du Roi du Luxembourg vient d’annoncer dans un communiqué qu’il a donné instruction aux services de police de veiller au respect strict des mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il entend ainsi endiguer les contaminations afin de prévenir une saturation des hôpitaux.

À cet égard, il annonce qu’une attention particulière sera portée au respect des obligations suivantes : le port du masque couvrant la bouche et le nez, la vérification par les organisateurs d’évènements et les exploitants de l’Horeca du Covid Safe Ticket ainsi que le caractère authentique et personnel des CST présentés.

Il insiste sur le fait qu’il incombe aux organisateurs d’évènements et aux exploitants de l’Horeca de vérifier l’identité des titulaires de Covid Safe Tickets qui leur sont présentés, et ce au moyen d’un document d’identité.

Le Procureur rappelle enfin que les peines encourues en cas d’infraction aux obligations peuvent aller jusqu’à 4000 euros d’amende et trois mois d’emprisonnement.