La cellule de crise transversale de Vivalia vient de décider que l’ensemble des hôpitaux généraux repasseront, dès ce mercredi 15 septembre, en phase 1.A du plan Surge Capacity Covid-19. Une décision conforme à la demande du Comité Hospital & Transport Surge Capacity adressée à l’ensemble des hôpitaux du pays.

Ce passage de la phase 0 à la phase 1.A est lié à la tendance à la hausse des données épidémiologiques et d’hospitalisation observée ces derniers jours.

Ce lundi matin, les hôpitaux comptaient 4 patients Covid en soins intensifs (2 à Marche, 1 à Libramont et 1 à Bastogne) et 16 patients Covid hors USI (9 à Arlon, 3 à Marche, 3 à Libramont et 1 à Bastogne).

Après être redescendus en phase 0 le 21 juin dernier, les hôpitaux généraux devront donc repasser en phase 1.A et réserver 25% de leur capacité réelle en lits de soins intensifs aux patients Covid soit, 10 lits USI COVID : 4 à Arlon, 2 à Marche, 3 à Libramont et 1 à Bastogne.

Ce passage à la phase 1.A ne perturbera pas l’activité dans les hôpitaux. Les consultations, opérations et rendez-vous médicaux sont maintenus. Les visites restent autorisées dans les conditions fixées : une personne par patient et par jour, en chambre uniquement en respectant les horaires prévus, interdites à des patients Covid et aux visiteurs de moins de 18 ans sauf cas exceptionnels.