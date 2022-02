La cellule de crise transversale vient de décider que l’ensemble des hôpitaux généraux de Vivalia redescendra dès le lundi 28 février en phase 1.A du plan Surge Capacity Covid-19.

Moins de 25% des lits réservés aux patients Covid en unités de soins intensifs sont occupés encore aujourd’hui dans nos hôpitaux généraux.

Cette statistique montre que la situation évolue favorablement au niveau du nombre de personnes contaminées hospitalisées.

Ce matin, les données indiquaient que trois personnes - 1 à Arlon et 2 à Libramont - sont hospitalisées en soins intensifs pour ou avec Covid et 35 dans les unités classiques, soit 8 à Arlon, 21 à Libramont, 4 à Marche et 2 à Bastogne.

Partant de ce constat, la cellule de crise transversale a donc décidé que les sites hospitaliers redescendront dès ce lundi en phase 1.A soit la moins élevée du plan Surge Capacity Covid-19.

Concrètement, cela signifie une réduction de près de 50% du nombre de lits réservés aux patients COVID dans les hôpitaux de Vivalia. Nous compterons donc désormais : 10 lits de soins intensifs Covid – 4 à Arlon, 2 à Marche, 3 à Libramont et 1 à Bastogne et 60 lits d’hospitalisation classique.

Assouplies depuis le 17 février, les conditions des visites restent pour le moment inchangées, elles seront réévaluées en fonction du Codeco prévu à la mi-mars.