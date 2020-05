Ils seront attachés aux centres de pré-tri à Arlon, Bastogne, Libramont et Marche-en-Famenne

Quatre centres de testing principaux et des centres satellites seront installés en province de Luxembourg. Un accord en ce sens a été conclu entre la Cellule de crise provinciale, les responsables sanitaires, les médecins généralistes, Vivalia et la Province de Luxembourg.

Décision a été prise de s’appuyer sur l’intercommunale de soin de santé. Les quatre centres de testing seront attachés aux centres de pré-tri des quatre sites hospitaliers de la province, en l’occurrence Arlon, Bastogne, Libramont et Marche-en-Famenne. D’autres centres satellites seront prochainement mis sur pied pour un maillage idéal du territoire.

Seules les personnes ayant reçu une prescription d’un médecin seront testées. Il est donc inutile de se présenter de sa propre initiative. En cas de doute sur son état de santé, il faut prendre contact avec son médecin traitant.

La prise de rendez-vous pour un test de dépistage s’effectue en ligne (https://www.vivalia.be/webform/depistage-covid-19). Pour les personnes qui ne disposent pas d’internet ou qui éprouvent des difficultés dans la prise de rendez-vous, la Province de Luxembourg a mis en place un service d’aide disponible entre 9 h et 17 h au 063/212.247.

Concrètement ?

Si vous présentez un ou plusieurs symptôme(s) du Covid-19 (toux, fièvre, difficulté respiratoire, perte du goût ou de l’odorat, maux de gorge, douleur à la poitrine, douleur musculaire, nez qui coule) ? Prenez contact rapidement, par téléphone, avec votre médecin traitant. Celui-ci évaluera votre état de santé et, si nécessaire, vous prescrira un test de dépistage. Le cas échéant, rendez-vous avec votre prescription dans un centre de testing. Si le résultat est positif, votre médecin vous recontactera et il vous sera demandé de lister le plus précisément possible les personnes avec qui vous êtes entré en contact. L’AVIQ sera informée de votre test positif et vous téléphonera afin de réaliser le suivi de vos contacts. Votre médecin vous demandera de respecter une période de quarantaines à vous ainsi qu’à toutes les personnes vivant sous le même toit.

Si vous êtes contacté par le call-center en charge du suivi des contacts, car vous avez été cité comme « contact » d’un cas confirmé covid-19, vous serez invité à prendre contact avec votre médecin traitant qui vous indiquera la marche à suivre.

Cette structure s’inscrit dans le cadre de la stratégie de déconfinement décidée par le Conseil national de sécurité. Le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont décidé de mettre en place un système de testing élargi à toutes les personnes symptomatiques dans un premier temps et toutes les personnes ayant été en contact avec des testés positifs dans un second temps.

Cette stratégie de testing et de suivi des contacts a pour objectif de briser efficacement les chaînes de transmission du Covid-19. Elle permettra de déceler rapidement les personnes positives et de les isoler pendant quatorze jours.