Depuis deux semaines, dans la commune de Tenneville, le nombre de cas de coronavirus est particulièrement haut et ne redescend plus. "Les instances sanitaires nous renseignent à présent 40 cas positifs pour 12 foyers contaminés, ce qui fait de Tenneville la commune avec le taux d’incidence, soit le nombre de cas sur 100.000 habitants, le plus élevé de Belgique", annonce le bourgmestre Nicolas Charlier dans un communiqué.

Le bourgmestre tempère ses propos en précisant que le taux de vaccination sur sa commune (presque 85%) est également très élevé, ce qui explique que ce nombre de cas ne se traduit pas par des hospitalisations dans la population.

"Cependant, cette situation et le fait que les chiffres ne diminuent pas depuis deux semaines invitent à la prudence" poursuit-il. " Les autorités communales et provinciales demandent donc aux habitants d’être particulièrement attentifs aux règles sanitaires en vigueur, en particulier en ce qui concerne la distanciation sociale, le port du masque et le respect des quarantaines."

En ce qui concerne les manifestations du week-end, plusieurs mesures ont été prises :

- Par arrêté du bourgmestre, le match de football Tenneville-Houfallize prévu ce dimanche est remis.

- Le jogging de Laneuville-au-Bois est maintenu mais des mesures supplémentaires de prévention seront mises en place.

- La commune demande aux organisateurs des différents évènements de ce week-end d’être particulièrement scrupuleux au respect des règles sanitaires en vigueur.