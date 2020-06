Un test est proposé, sur base volontaire, au personnel des différents sites de l’intercommunale

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, l’intercommunale de soins de santé, Vivalia, a décidé d’organiser une étude sérologique parmi l’ensemble les personnes travaillant sur ses différents sites.

" Le test sérologique ne détecte pas directement la présence du coronavirus dans l'organisme, mais révèle si une personne, après avoir été en contact avec le virus, a développé des anticorps spécifiques", précise l’intercommunale, dans un communiqué. " Il permettra donc d’estimer le nombre de personnes ayant été en contact avec le virus et combien parmi elles ont développé des anticorps spécifiques au sortir du confinement."

L’objectif de ce screening sérologique est de pouvoir évaluer le taux d’immunisation potentiel au sein des différentes institutions de l’intercommunale de soins de santé.

Le test, entièrement gratuit, est proposé sur base volontaire à toutes les personnes travaillant au sein de Vivalia, dans les hôpitaux généraux et psychiatrique, dans les MR/MRS, les Habitations Protégées, à la MSP ainsi qu’aux prestataires de soins indépendants (médecins, stagiaires et assistants, kinés, etc.)

Concrètement, ce test consiste en un prélèvement de sang destiné à être analysé dans l’un des laboratoires de Vivalia à l’aide d’immuno-analyseurs. Ceux-ci vont rechercher dans le sérum - un constituant du sang - la présence ou non d'anticorps spécifiques du virus qui peuvent être produits par l’organisme après une infection.

Dès ce mercredi 10 juin et durant deux semaines, les prélèvements sont organisés sur prescription collective des directeurs médicaux dans chaque institution, selon un calendrier établi en accord avec les laboratoires de Vivalia. Le résultat du test sera envoyé par courrier au domicile, accompagné d’un document explicatif qui permettra d’interpréter et de comprendre le résultat.