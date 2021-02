A la fin de la semaine dernière, un cas de variant sud-africain a été détecté à l’école Saint-Bernard d’Arlon. Aussitôt, d’importantes mesures ont été prises pour tester les 29 autres étudiants et le personnel fréquentant l’établissement. Celui-ci a été provisoirement fermé. Plus de 48 heures après ces annonces, on ne peut pas parler de psychose dans le chef de certains parents, mais certains ne sont pas rassurés.