La crise du covid ne fait pas que des malheureux dans le monde industriel. Les chercheurs ou ingénieurs de tous bords ont ainsi pu montrer leur talent en matière d’innovation, ou de réactivité face à ce virus. C’est le cas de trois employés de la société Solarcleano, basée à Bascharage et dont un tiers de l’effectif est originaire de Belgique.

Originaires de Ochamps (Libramont) et Tintigny, Anthony Clarenne, Corentin Servais et Romain Gourmet (sous la direction d’Andreas Kokkas) ont ainsi développé un beau projet : créer un robot désinfectant, c’est-à-dire un robot pour éliminer les particules de covid présentent dans l’air. « C’est un appareil que l’on peut utiliser dans différents secteurs d’activité. Par exemple, dans le milieu industriel, les hôpitaux, les salles de fitness ou de sport, les supermarchés, etc. C’est la solution pour aider à stopper la propagation du virus », confie Romain Gourmet.