Le projet pilote wallon se décline en deux axes. Le second concernera le tronçon de la dorsale wallonne qui relie Arlon et le Luxembourg via Sterpenich.

Elle permettra là aussi aux véhicules de plus de trois personnes de circuler sur la bande de covoiturage, à 50 km/h maximum. Cette portion d’autoroute est fortement embouteillée, en particulier aux heures de pointe, au vu du nombre important de travailleurs transfrontaliers qui l’empruntent. Elle est également empruntée par les voyageurs belges qui descendent en France durant les vacances.

À l’heure actuelle , l’intérêt de cette bande de covoiturage restera limité : elle s’arrête en effet à la frontière luxembourgeoise.

"Les autorités luxembourgeoises réfléchissent pour déterminer jusqu’où elles vont amener la bande", nous assure François Dubru, porte-parole de Carlo Di Antonio.

"Le Luxembourg n’a pas encore bougé mais ils sont réceptifs au projet et devraient embrayer. Ce qui n’est pas encore le cas de la Région flamande et de la Région bruxelloise", ajoute Martin de Brabant, porte-parole de François Bellot (MR), ministre fédéral de la Mobilité.

Selon RTL Luxembourg , le prolongement de l’autoroute, soit les 6,5 km entre la frontière à Sterpenich et le Kirchberg, côté luxembourgeois, sera le premier à être adapté au covoiturage au Grand-Duché.

Cela nécessitera des travaux d’aménagement pour élargir la bande actuelle et mettre en place des refuges pour voitures, comme cela a déjà été fait côté belge.

Des panneaux seront ajoutés ensuite pour réguler le trafic. Roland Fox de l’administration des Ponts et Chaussées, interrogé par le média grand-ducal, table sur un début de travaux à la fin de l’année 2021 et pour "environ deux ans de travaux".