Dans le cadre du préavis de grève déposé par la CSC Services Publics pour l’ensemble des hôpitaux publics de la Région wallonne et de Bruxelles-Capitale, une action est organisée ce lundi 14 juin devant l’hôpital d’Arlon.

" Depuis un an maintenant, les discussions avec le gouvernement fédéral, sur la revalorisation salariale promise à l’ensemble du personnel des hôpitaux, n’avancent pas", souligne la CSC dans un communiqué. " En l’état des négociations, on est très loin de l’augmentation de 6 % du pouvoir d’achat promise lors de la première pandémie."

Selon le syndicat, aujourd’hui, le gouvernement fédéral veut implémenter de nouvelles échelles barémiques pour le secteur public des soins de santé. De nouvelles échelles qui laissent sur le carreau une partie du personnel et ne tiennent pas compte des diplômes mais seulement de la fonction occupée. Les titres et qualifications particulières ne sont plus valorisés.