Evelyne Annet, la jeune cheffe du restaurant L’Etable d’Evelyne à Marvie (Bastogne), a participé avec brio à la finale du concours culinaire international Localeat en Bretagne. Ce concours, organisé dans le cadre d’un partenariat européen porté par six territoires Leader de France, Belgique, Finlande et Suède, avait pour principal objectif de mettre en valeur le produit alimentaire local. "Evelyne et son assistant, Souhail Farahy avaient préalablement été sélectionnés par notre groupe d’action locale Haute-Sûre Forêt d’Anlier pour représenter la Belgique lors de cette finale, organisée par le chef de file du projet, le GAL du Pays de Saint-Brieuc", précise Donatien Liesse, directeur du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.

Le règlement imposait trois ingrédients identiques pour chacun des six chefs en compétition : la coquille Saint-Jacques, le sarrasin et la pomme. Les chefs étaient invités à emporter des produits de leur territoire pour composer un plat et un dessert.

Un jury de six experts internationaux, professionnels de la restauration ou producteurs, ont évalué chaque projet avec une grille de cotation très complète, portant sur la présentation, la saveur, l’originalité, la technique et le caractère local de la recette.

Evelyne et Sou ont composé un plat mêlant les trois spécialités du territoire briochain qui leur étaient imposées, ainsi qu’un fromage local et des chicons trouvés sur le marché, avec des produits de leur parc naturel : l’épeautre d’Ardenne, la bière Verrat (Vaux-sur-Sûre), du chocolat de Pierre Plas (Bastogne) et du jambon d’Ardenne de la boucherie Thomas (Vaux-sur-Sûre).

Le nom du plat ? "La Saint Jacques chic’" ou l’histoire du mariage de la coquille Saint Jacques avec du chicon au gratin. Le dessert : "L’arbre à pomme choc’" : un sorbet de pomme et son coulis, soit un arbre en chocolat, accompagné d’un caramel beurre salé revu façon belge : le chocolat remplaçant le caramel breton. L’ensemble fut présenté au jury sous le concept de surréalisme à la belge.

Avec cette recette, brillamment exécutée comme l’a souligné le président du jury lors de la proclamation, Evelyne et son assistant ont remporté le prix attribué au chef ayant proposé la valorisation la plus complète des produits locaux.