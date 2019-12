30 mois sont réclamés

Durant de longues années, il y avait ce qu’on appelle communément en Belgique une baraque à frites, située en face… du tribunal d’Arlon et tenue par Joseph (prénom d’emprunt, 51 ans). Ce dernier est aujourd’hui poursuivi pour avoir, participé à un trafic de cannabis et d’autres stupéfiants. La période infractionnelle s’étend de 2014 à 2018. Les quantités de drogues vendues sont, par contre, très difficiles à déterminer par la justice.

"Non, je ne suis pas un dealer. Je voyais des gens dans mon établissement, des personnes du milieu de la drogue. Mais je ne suis pas fou. Je ne vais quand même pas vendre de la drogue à la friterie, qui plus est devant le tribunal ! Il y a des gens qui ne m’aimaient pas et qui voulaient me faire tomber", nous confiera-t-il à l’issue de l’audience de ce lundi.

"Des clients réguliers disent qu’on vous voyait souvent à proximité du Lidl, à quelques centaines de mètres de là. Pour leur revendre de la drogue", dit la juge Brilot. Entre le 1er novembre 2017 et février 2018, 5912 communications téléphoniques ont même été relevées sur son téléphone. "Un chiffre énorme. Cela signifie que la quantité de drogue vendue était sans doute importante", poursuit la juge. Joseph se défend seul, sans avocat. Il confiera avoir longtemps consommé du cannabis, mais aussi d’avoir arrêté drogue et alcool il n’y a pas si longtemps. Il est donc en bonne voie, selon lui.

"Je suis quand même obligée de demander une peine de 30 mois de prison, sans être opposée à un sursis probatoire de 5 ans. Ce coup d’arrêt me semble obligatoire", demande de son côté le parquet, représenté par Marianne Lejeune. Le jugement sera rendu le 20 janvier.