Les touristes sont présents en nombre actuellement à La Roche-en-Ardenne. Si le bourgmestre est satisfait qu’ils aient choisi sa commune pour passer leurs vacances, il déplore quelques débordements. Il cite le camping sauvage, l’allumage de feux, malgré l’interdiction, et des soucis de stationnement.

"La population de 4200 habitants a été multipliée par huit" souligne Guy Gilloteaux. "Or, l’effectif policier n’est pas suffisant pour gérer une telle affluence avec seulement trois agents de quartier et quelques agents de l’équipe d’intervention. J’ai demandé des renforts de la police fédérale pour faire respecter les règles de distanciation sociale et assurer les missions habituelles."

Le bourgmestre souligne qu’il a été entendu. Trois divisions, composée au total de 24 personnes, devraient être déployées, dès ce mardi, dans les villes touristiques des provinces de Luxembourg – Durbuy, La Roche-en-Ardenne, Bouillon - et de Namur.