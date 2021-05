Un dégagement de fumée a été constaté au quatrième étage. En cause ? La surchauffe d’un four

Jeudi soir, vers 22 h 30, un début d'incendie a été signalé au centre pour demandeurs d’asile, géré par la Croix-Rouge, à Sainte-Ode.

Un dégagement de fumée a été constaté au quatrième étage. Les résidents ont été évacués. Les pompiers de Bastogne et de Saint-Hubert sont intervenus. Le commandant de la zone de secours, Stéphane Thiry, s’est également rendu sur place.

En cause ? Une surchauffe au niveau d’un four où un repas avait été oublié. Les pompiers ont aéré les locaux et les résidents ont pu réintégrer leur chambre.