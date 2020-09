Mardi, le tribunal correctionnel de Neufchâteau a requis 2 ans d’emprisonnement à l’encontre de l’ex petit-ami de Camille Peyraudeau, décédée dans un accident de la route la nuit du 29 au 30 septembre 2016 près d’Houffalize. Le prévenu se trouvait au volant au moment des faits. Quelques heures auparavant, il s’était introduit dans la maison de son ex en pleine nuit pour l’emmener en voiture.

Le véhicule avait quitté la chaussée avant de s’écraser contre un arbre. Des faits dont les parties civiles réclament la requalification en meurtre. « Il y a tout un contexte », estime Me Laura Charlier, avocate des proches de la victime. « Cyrille et Camille étaient en couple. Il lui a porté des coups pendant 2 à 4 ans. Les weekends précédant le drame, elle s’était libérée de son emprise et ça s’était très mal passé. Il y a aussi les circonstances de l’accident, en pleine ligne droite, alors qu’il n’avait pas bu et que la voiture ne souffrait d’aucun problème technique. Notre hypothèse est qu’il a voulu se suicider et partir avec elle. Le dossier avait d’ailleurs été mis à l’instruction pour meurtre. » Le jugement sera prononcé le 29 septembre.