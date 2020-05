Le président provincial, René Collin, déplore le manque de transparence dans un contexte anxiogène

René Collin, président du cdH luxembourgeois, a rassemblé, ce mercredi matin, les bourgmestres et chefs de file cdH des 44 communes luxembourgeoises, ainsi que les parlementaires et représentants provinciaux, après avoir pris connaissance de l’enquête menée par l’Office national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) quant à l’enfouissement de déchets nucléaires radioactifs en province de Luxembourg et en zone transfrontalière.

"Le cdH, unanime, et en particulier les bourgmestres ou délégués des communes concernées - Bastogne, Chiny, Etalle, Fauvillers, Florenville, Habay, Herbeumont, Léglise, Libramont, Meix-devant-Virton, Musson, Neufchâteau, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton et d’autres communes non-encore identifiées - considère totalement inopportune et même scandaleuse l’initiative prise par l’ONDRAF en accord avec le Gouvernement Fédéral et particulièrement les Ministres de l’Intérieur et de l’Energie, de mener une consultation publique en pleine crise du coronavirus et sans que les communes concernées – ni à notre connaissance le Gouvernement wallon, notamment les Ministres de l’Environnement, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire, n’aient été informés", souligne-t-il dans un communiqué.

Le cdH Luxembourgeois, avec tous ses mandataires des communes visées dans l’enquête, demande l’arrêt immédiat de ce processus de fausse consultation. Une motion en ce sens sera également déposée dans chaque conseil communal et au conseil provincial.

Les parlementaires cdH interpelleront au Parlement Fédéral et au Parlement de Wallonie les Ministres concernés. Le cdH se réserve, à travers les responsabilités qu’il assume dans de nombreuses collectivités locales, d’user de tout recours judiciaire éventuel pour contrer cette initiative préjudiciable à l’ensemble des populations concernées et inouïe dans notre système démocratique.

«Une nouvelle fois, dans un contexte déjà particulièrement anxiogène, les citoyens et les élus locaux sont confrontés à un manque flagrant de transparence. Le cdH Luxembourgeois réclame l’arrêt immédiat de la procédure d’enquête relative à l’enfouissement de déchets nucléaires radioactifs dans notre Province », conclut René Collin.