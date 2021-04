Remy Arendt a lancé son agence de voyages à Anlier (Habay), juste avant que le Covid ne s’invite dans nos vies. Le concept est simple : il propose aux clients une immersion au cercle polaire arctique pour aller découvrir les orques ou les baleines et nager avec elles.

" Il y a quelques années, avec ma compagne, nous étions partis en Norvège observer les orques. Je suis tombé amoureux de ces cétacés et me suis dit : pourquoi ne pas proposer pareille aventure au grand public ? Asgard Expedition était née. On reste dans le concept norvégien, viking, avec ce nom. En Belgique, je suis le seul à proposer ce type de voyage s", dit-il. Passionné par les animaux et surtout fan de voyages, Remy joint ainsi sa passion à son métier. Sensibiliser les gens au bien-être des animaux tout en découvrant ceux-ci, il n’y a rien de mieux. Des voyages à la carte, durant une bonne semaine.

La meilleure période ? En fin d’année. " Dangereux de nager à leur côté ? Non, les orques ne sont pas méchantes. Et nous ne sommes pas leur menu favori. Elles préfèrent les requins, les otaries ou les baleines. Le plus dur reste les températures fraîches, elles varient de -15 à 0 degré à l’extérieur ", ajoute notre guide, qui explique le déroulement d’un voyage "type". Au départ d’Habay, direction Bruxelles, puis l’avion qui atterrit à Tromso, avant de rejoindre par la route le village de Skjervoy. Le plus dur reste finalement de composer avec les éléments naturels. " Normalement, on s’arrange pour toujours voir les animaux sur place. Une technique est notamment de suivre les bancs de harengs, le plat principal de l’orque. Si la météo le permet, on peut aussi apercevoir des aurores boréales, d’autres animaux…"

Bref, une aventure à découvrir à partir de 2 250 euros. Le futur ? Peut-être le Brésil, la région du Pantanal à Rio pour observer le jaguar, les Philippines, l’Afrique du Sud et ses requins… Les demandes sont nombreuses, même en plein Covid. La Belgique a fermé ses frontières, mais pas mal de voyages sont déjà planifiés pour la fin de l’année.