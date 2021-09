A la suite des dégâts causés par les inondations, le Service Public de Wallonie annonce que des travaux seront réalisés en urgence au niveau du pont de Marengo sur la N 896, reliant les villages de Hargimont (Marche-en-Famenne) et de Harsin (Nassogne).

Une fermeture complète de voirie est nécessaire et sera effective dès ce mardi 7 septembre pour une durée estimée d’environ quatre semaines, à savoir jusqu’au 08 octobre 2021. La circulation locale restera autorisée. Des déviations seront mises en place.

Au carrefour de N86 et 896 à Hargimont, le trafic sera dirigé vers Marloie et Marche pour reprendre la N4 vers Bastogne et Nassogne. La circulation locale sera autorisée jusqu’aux dernières maisons de la localité de Hargimont.

Sur la N4 venant de Bastogne, le trafic vers Rochefort, Marloie, Hargimont sera dirigé dès l’échangeur de la Wamme à Harsin vers Marche par la N4. La fermeture sera complète, hormis la circulation locale, dès le carrefour de la N896 avec la rue Grand foi vers Nassogne.