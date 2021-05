Des dizaines de personnes se sont récemment pressées sur la route des Mainis pour découvrir le nouveau magasin de la Coopérative du Grand Enclos. Ici, on trouve bien évidemment de la production BIO : œufs, lait, beurres, fromages et viande… et bien d’autres produits du cru et de saison. On est donc en plein circuit court et c’est une bonne chose. On peut apercevoir les vaches laitières de différentes races, des chèvres, des poules…

Tout a commencé avant le Covid. Plusieurs citoyens venant de tous les horizons se sont mis en relation et ont finalement redonné une nouvelle vie à la Ferme. Ils ont tous atterri à Grandvoir. Et parfois, ils viennent de loin. Comme Pierre et Joelle Lebrun, de Louvain. "On voulait essayer de se reconnecter au monde agricole. La coopération était donc la formule la plus appropriée. Nous avons aussi quelques producteurs locaux qui nous donnent leurs produits pour qu’on les vende. Finalement, nous sommes aujourd’hui environ 130 coopérants, qu’on peut comparer à des actionnaires même si le profit n’est pas notre but ici, à avoir mis une ou plusieurs parts, soit minimum 250€, pour développer ce projet", explique Pierre.

En pratique, la Ferme se veut d’abord être une exploitation à taille humaine pour une agriculture de qualité dans le respect de la nature. Il n’est pas rare de voir certains coopérants apporter une aide à leur façon. Comme Annick par exemple, qui donne un coup de main à la fromagerie et au magasin. "L’entraide et la solidarité sont des valeurs auxquelles nous tenons. En permanence, nous avons Julien, notre agriculteur, qui loge à la ferme et qui s’occupe des animaux. Il a été engagé par la Coopérative. Il y a aussi Delphine, qui habite dans la rue. Elle s’occupe de la fromagerie. Elle travaille à mi-temps. D’autres personnes, entre 20 à 30, viennent très fréquemment donner un coup de main en semaine", poursuit-il.

Voilà qui fera plaisir à la population locale, de Petitvoir, Grandvoir ou Tournay qui pourra aller faire des achats au magasin le mardi et le vendredi soir, ou le samedi jusque 13h.

L.TR.