Sortie de l’IAD, Institut des Arts de Diffusion de Louvain-la-Neuve il y a peu, Phoenicia Boileau (21 ans) vient de lancer sa propre émission sur la chaine YouTube : Phoenixia. Une émission « True crime », comme elle l’explique à ses abonnés qui étaient déjà 226 en deux semaines à peine. Cinq vidéos sont sorties, certaines ont été partagées plus de 1600 fois. « Je suis étonnée de cet engouement, c’est chouette », dit-elle.

Que retrouve-t-on dans les vidéos ? Souvent une affaire criminelle, élucidée ou pas encore. On parle alors de « cold case » (affaire classée) pour les puristes et fans de la série made in USA. « Il y a aussi des histoires plus proches de nous, qui se sont déroulées en France. Les vidéos font entre 11 et 18 minutes en moyenne. J’essaye, à ma façon, d’expliquer aux gens l’affaire en question et j’aborde aussi les côtés psychologiques, émotionnels de l’affaire. Ceux qui me connaissent me comparent parfois à Pierre Bellemare. Ce journaliste français faisait la même chose, à son niveau. Mais je vous jure que je ne m’en suis pas inspirée pour créer…plus ou moins la même chose. J’étais un peu trop jeune quand il présentait ce genre d’émission », nous dit-elle encore en riant.

Bien aidée par son compagnon Sean, monteur et graphiste des vidéos, Phoenicia explique ensuite que cette chaine, c’est son histoire. « J’ai connu quelques soucis au niveau scolaire. Je ne me sentais pas trop bien. Je ne comprenais pas. Un jour, on a posé un diagnostic. Je souffrais de troubles dissociatifs. En clair, il m’arrivait parfois d’être absente, de ne pas savoir qui j’étais et ce que je faisais. Ça durait quelques minutes…ça va beaucoup mieux maintenant. Ce fut une période assez difficile de ma vie et c’est notamment à cause de ce vécu que nous avons lancé la chaine. Avec ces histoires, que nous ne choisissons pas par hasard, j’essaye de faire passer des messages. » Le mieux est d’aller découvrir ces capsules qui sortent deux fois par semaine (mercredi et dimanche) sur le lien suivant :

https://www.youtube.com/channel/UC6fYH2N1kLJW8ue__4SHIjA