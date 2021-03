Se rendant au travail vers 5h du matin, Eric fait partie des rares personnes à avoir aperçu, avant leur entrée en action, les forces de l’ordre qui se préparaient à l’entrée du bois de Schoppach (NDLR : l’ancienne Sablière), le lieu où les militants Zadistes étaient retranchés depuis plus d’un an et demi.

"Des dizaines de policiers, bien équipés. C’était assez impressionnant à voir", nous dit-il. En moins d’une heure, les 9 personnes qui occupaient les lieux ont ainsi été évacuées. Elles ont ensuite fait l’objet d’une arrestation administrative de quelques heures. L’expulsion de ces Zadistes, comme ils se surnomment, a été faite sans heurt. La nouvelle s’est vite répandue dans la ville.