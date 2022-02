Les fonctionnaires du bureau de l’enregistrement de Neufchâteau iront-ils bientôt travailler à Arlon ? La question a été posée au ministre des finances Vincent Van Peteghem par le député-bourgmestre d’Attert, Josy Arens.

" Les 20 fonctionnaires du bureau de l'enregistrement de Neufchâteau ont appris récemment, à l'occasion d'une visioconférence, que leur service devrait prochainement déménager. C'est une bien mauvaise nouvelle pour eux, très décourageante. Il faut savoir que ce service est en sous-effectifs et est très sollicité", relève le député attertois.

Le député espère que cette décision n’est pas irrévocable et que le ministre trouvera une solution équilibrée et moins unilatérale pour ce service. "Avez-vous négocié avec le personnel ?, lui a -t-il demandé. Vous avez bien compris: je souhaite vraiment que tout soit mis en oeuvre pour que ce personnel puisse poursuivre son travail en étant basé dans la commune de Neufchâteau. C'est également le souhait du jeune bourgmestre de Neufchâteau, François Huberty."

Pour le ministre des finances, l'un des objectifs du déménagement du bureau de Neufchâteau est de mettre en commun les compétences pour répondre à la pénurie structurelle critique de postes de direction et d'experts afin que la direction soit en mesure de mieux soutenir les employés. " Mon administration est consciente du défi que représente le déménagement des services, a-t-il ajouté. C'est pourquoi elle étudie les modalités de ce déménagement et son impact sur le personnel. Les règles sanitaires limitent les possibilités de concertation. Néanmoins la direction a prévu une visite sur place pour répondre aux préoccupations des agents, avec des solutions constructives via un dialogue serein."

Cette réponse n’a pas satisfait le député qui est revenu à la charge. " J’insiste vraiment pour que ce service qui est à Neufchâteau y reste, tout comme j'estime que les services qui se trouvent dans d'autres villes y restent également, tant pour le personnel que pour la vie socioéconomique des régions."