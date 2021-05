Ecolo Luxembourg a réagi à l’annonce de la démission de Marielle Remy de son poste de présidente de Vivalia. "La décision de Marielle Remy est courageuse et salutaire seulement et seulement si, son parti endosse son indignation et son combat pour une réelle meilleure gouvernance chez Vivalia", souligne Jean-Philippe Florent, co-président d’Ecolo Luxembourg.

Il ajoute : " Suite à notre recours concernant la désignation d’ Yves Bernard comme conseiller stratégique et la décision du ministre Collignon exigeant une relation pyramidale hiérarchique entre le directeur général et le conseiller stratégique, nous savions que la situation était délicate et jamais nous n’aurions imaginé que le CDH persiste et envisage de casser la décision au Conseil d’Etat pour permettre à Yves Bernard de créer son poste de conseiller stratégique clé-en-main, sans trop de contrainte ni trop de contrôle hiérarchique."

Brigitte Pétré, administratrice à Vivalia enchaîne: " Au dernier conseil, il nous a été présenté un état des lieux objectif et glaçant des démissions et difficultés importantes qui touchent le personnel infirmier particulièrement à l’hôpital de Bastogne, mais pas que. Le manque d’infirmières est également criant à Arlon, tout autant que celui de spécialistes faisant partie des gardes obligatoires pour un hôpital aigu. Idem à Marche, où nous avons appris que le SMUR risque d’être mis au rouge plusieurs jours pendant les mois d’été par manque de personnel. Marche jouerait sa survie !"

Pour les écologistes, il est grand temps que le bon sens et la raison reviennent. "Les étapes pour finaliser le projet Vivalia 2025 seront rudes et longues, ne partons pas en ordre dispersé et rangeons les questions d’ego, seul l’intérêt général doit primer. Dans cette optique, les écologistes sont convaincus que Yves Bernard doit faire un pas de côté."