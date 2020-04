La décision d’affecter 75 % des tests de dépistage aux maisons de repos où se sont développés des clusters, à savoir au moins 10 cas suspects parmi le personnel et ses résidents, et les 25 % restants à d’autres établissements où l’on a observé peu de cas suspects, a fait réagir l’association de médecins généralistes de Gouvy.

"Mes consoeurs Lydie Grégéoire, Carole Lequeux et moi-même avons eu une discussion à propos des tests de dépistage prévus dans les maisons de repos", explique le docteur Igne Parmentier. "On se demande s’il ne serait pas plus judicieux de réserver ces tests au personnel soignant des maisons de repos qui ne sont pas encore atteintes plutôt que de les affecter aux résidents et au personnel des homes déjà atteints. Il nous semble que cette manière de procéder serait plus utile pour enrayer le processus de l’épidémie."

Le docteur Parmentier explique que dans les maisons de repos touchées par l’épidémie, le virus a, sans doute, été transmis par le personnel contaminé mais asymptomatique. "Les visites des familles sont interdites dans les homes depuis près d’un mois", poursuit le médecin gouvyon. "Les résidents restent en contact en permanence, directement ou indirectement, avec le personnel, tant soignant, qu’administratif, d’entretien et des cuisines. Il est important que des tests soient effectués sur tous les membres du personnel afin de s’assurer qu’ils ne sont pas porteurs du virus."

En ce qui concerne la population, elle rappelle l’importance de porter un masque buccal de protection lors des déplacements essentiels, comme faire ses courses dans une épicerie ou un supermarché ou se rendre dans une pharmacie.

Des masques fabriqués par des couturières restent en vente dans les pharmacies de la région.

S’ils ne sont pas efficaces à 100 %, ils permettent d’éviter la projection des gouttelettes de salive vecteurs de transmission des virus.

Ils doivent bien sûr être lavés régulièrement à 60 degrés. Un appel a été lancé pour que d’autres couturières rejoignent l’équipe mise en place à Gouvy.

N.L.