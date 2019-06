L’Administration des Ponts et Chaussées du Grand-Duché de Luxembourg rappelle qu’à partir de ce lundi 3 juin, une phase de test démarre sur les autoroutes A6 et A1.



"Afin d’optimiser le flux du trafic sur les tronçons critiques du réseau autoroutier pendant les heures de pointe du matin, la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes A6 et A1 est limitée à 90 km/h à partir de la frontière belgo-luxembourgeoise (Sterpenich) jusqu’à l’échangeur Kirchberg. Cette phase-test se terminera le 12 juillet prochain et sera applicable du lundi au vendredi de 06h15 à 09h15 à l'exception des jours fériés et des congés scolaires au Luxembourg."

La nouvelle mesure fait déjà sourire les travailleurs frontaliers qui ont l’impression qu’on les prend pour des idiots. Ce matin, la majorité d’entre eux roulent en effet à moins de 50Km/h. "Il est 7H09. Je viens à peine de passer la frontière. Comme d’habitude, à l’arrêt. La première et la deuxième vitesse chauffent depuis 22 minutes. J’espère pouvoir mettre la troisième avant 11h", ironise le dénommé Cédric Vecchio qui a lâché ce commentaire sur les réseaux sociaux.