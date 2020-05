Le cdH luxembourgeois demande à la Province de Luxembourg de mettre un système en place

Promouvoir un système de chèques dédiés à l’horeca et au tourisme, à valoriser dans les établissements de la province ? C’est ce que demande le cdH luxembourgeois à la Province de Luxembourg, avec tous ses partenaires et notamment les collectivités, comme les communes ou les intercommunales.

L’objectif est, on le comprend, d’inciter et de soutenir la fréquentation des établissements luxembourgeois, non seulement par les citoyens de la province mais aussi par ceux des régions voisines.

Les chèques s’adresseraient tant aux particuliers qu’aux entreprises et institutions publiques souhaitant offrir une gratification à leur clientèle, à leur personnel ou à leurs administrés. La mobilisation des citoyens, des entreprises et des institutions serait encouragée par un puissant incitant financier apporté par les différentes collectivités, sous la forme d’un complément augmentant de façon significative la valeur nominale du chèque.

Le cdH provincial explique, dans le communiqué, qu' un minimum de deux millions d’euros devraient être mobilisés par les différents partenaires pour que ce levier soit puissant et agisse rapidement.