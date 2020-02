On vous en parlait déjà en décembre dernier, lors de l’audience d’instruction. Les faits se sont déroulés le 31 mai 2017 en soirée, au sein de l’Ecole d’Enseignement Spécialisé de la Communauté Française à St-Mard (Virton).

Sarah, 15 ans au moment de l’agression, est atteinte de trisomie. Elle prétend que, ce soir-là, son éducatrice l’a pris par le cou et l’a étranglée. Me Michel, l’avocate de la partie civile, a comme objectif de démontrer que Sarah souffre toujours de cet incident aujourd’hui. "Le rapport du docteur qui a entendu Sarah est formel : les ecchymoses confirment quand même qu’il s’est passé quelque chose avec l’éducatrice. Mais on reste dans le flou quant à la nature de cet incident. Plus tard, un autre rapport du neuropsychologue confirmera que Sarah est encore traumatisée. Elle en tremble encore, elle mime les gestes et a peur à chaque fois qu’on en parle", dit-elle. Et puis, il y a la conséquence de ce geste.

Depuis lors, Sarah est en effet passée en formation de type 1 au sein du même établissement (apprendre des gestes simples de la vie courante, sans avoir de perspective d’être inséré dans la vie professionnelle), alors qu’elle était en formation de type 2 avant cet incident (formation pour entrer dans le monde du travail). La partie civile réclame donc un dédommagement d’un euro pour la maman de Sarah, et 2500 euros à titre provisionnel pour Sarah.

La Communauté Française, aussi partie civile, réclame quant à elle 500 euros et une interdiction d’exercer dans ses établissements. Me De Coster représente l’éducatrice et conteste toutes les accusations émises envers sa cliente. "Le médecin a rencontré Sarah pour la première fois deux ans après les faits ! Qui nous prouve qu’entre-temps, aucun autre élément n’est pas venu s’ajouter à son état ? Et c’est une cabale contre ma cliente quand on essaie d’entacher ses états de service en prétextant qu’elle n’en est pas à son coup d’essai. Ou sont les rapports négatifs la concernant, d’ailleurs ? Il n’y en a pas car ils n’existent pas", dit-il en substance.

Le parquet réclame 8 mois de prison et une amende de 50 euros, avec un sursis probatoire. Le jugement sera rendu le 2 mars.

L.T.