Le gestionnaire de réseau Elia intensifie l’utilisation des drones pour inspecter son réseau électrique. Plus rapide, plus efficace, plus sûre... La méthode devrait s’appliquer à quelque 400 pylônes en 2021. "Auparavant, on coupait la ligne, la personne chargée de l’inspection montait sur le pylône puis redescendait 20 minutes plus tard pour faire son rapport écrit", explique Stéphane Germain, d'Elia. " L’opération entraînait la coupure de la ligne pendant plusieurs heures. Avec les drones, la ligne reste sous tension."

Le gestionnaire de réseau avait convié la presse à une démonstration, ce lundi matin, dans les bois de Tenneville. Piloté depuis le sol, le drone survole un pylône pour en inspecter les moindres recoins. La manœuvre ne dure que quelques minutes, mais suffit à l’appareil pour prendre des photos par centaines. Lesquelles sont ensuite analysées au moyen d’un logiciel doté d’intelligence artificielle afin d’établir un diagnostic sur l’état de santé du pylône et ainsi identifier d’éventuels défauts – rouille, fissures, nids, etc.

Outre l’inspection des pylônes électrique, Elia prévoit d’étendre l’utilisation des drones à l’inspection de lignes entières. " Les possibilités des drones ont évolué à une vitesse incroyable ces dernières années", poursuit Stéphane Germain. "La législation n’est cependant pas encore adaptée. En Belgique, nous ne pouvons donc pas encore utiliser les drones à des fins opérationnelles telles que l’inspection des lignes à distance. Notre filiale allemande a déjà reçu une première autorisation. Nous partageons nos connaissances et notre expertise afin d’être prêts en Belgique une fois le dossier approuvé." Elia gère quelque 20.000 pylônes pour 5.599km de lignes aériennes en Belgique.