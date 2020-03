En province de Luxembourg, de nombreux événements ont été annulés à cause du coronavirus. À Libramont, la bourgmestre Laurence Crucifix, a pris un arrêté de police, pour interdire les manifestations qui se déroulent dans un lieu clos et réunissent plus de 1000 personnes.

Dans ce contexte, le salon Univers bébé, prévu à la Halle aux Foires ce dimanche 15 mars, tout comme le marché du tissu, programmé au même endroit le 21 mars, ainsi que la Nuit de la Holstein, prévue le 21 mars, au LEC, et le salon Objectif métiers des 27 et 28 mars sont annulés.

La bourgmestre a décidé, par ailleurs, de fermer temporairement la maison communautaire "Libr’Accueil" qui accueille des personnes âgées et d’interrompre, sauf extrême urgence, le service taxi-service. Toutes ces mesures sont d’application jusqu’au 31 mars.

Les organisateurs de plusieurs carnavals ont décidé de faire l’impasse cette année. Les derniers en date ? Hotton et Meix-devant-Virton. Les deux comités ont annoncé, jeudi, que les festivités carnavalesques prévues début avril étaient annulées.

Ils expliquent qu’ils veulent être responsables du bien-être de chacun et espèrent que tout le monde comprendra et soutiendra cette décision et que le bon sens primera. Des décisions prises à la suite des différentes annonces des derniers jours, d’une concertation avec plusieurs présidents de carnaval de la province et des instructions envoyées par le gouverneur Olivier Schmitz.

L’inter-comité carnaval organise un point presse ce lundi. "Sur les 17 carnavals prévus cette année en province de Luxembourg, six ont déjà eu lieu", rappelle le responsable de l’inter-comité Michel Waty. "Sur les onze à venir, huit ont annoncé qu’ils feraient l’impasse, à savoir, Sibret, La Roche-en-Ardenne, Arlon, Nassogne, Florenville, Habay et, tout récemment, Hotton et Meix-devant-Virton. La réflexion est en cours à Ochamps et Heinstert. La question ne se pose pas actuellement pour le carnaval du soleil à Houffalize prévu en août."

Nadia Lallemant