Le CRA-W basé à Libramont souhaite les montrer au grand public.

Les frelons asiatiques sont présents en Europe depuis environ une quinzaine d’années. A l’origine, cet animal vient d’Asie et a profité du transport maritime (conteneur) pour s’infiltrer et proliférer rapidement dans nos contrées. En Wallonie, les premiers nids ont été recensés en 2016. On en comptait déjà une soixantaine l’an dernier et ce chiffre pourrait bientôt atteindre 300/400 cette année.

Le CRA-W, qui sera présent sur la Foire Agricole, a décidé d’exposer quelques spécimen. "C’est intéressant pour le public. Autant les voir comme on peut les rencontrer dans la nature. On ne pourra pas les éradiquer, c’est trop tard. De nos jours, on les retrouve même en Hollande ou au Royaume-Uni. Il faut les contenir et les gérer car c’est un insecte prédateur pour nos abeilles. Les frelons causent de nombreux dégâts aux ruches", confie-t-on du côté du CRA-W.

On rappelle que si un nid est détecté dans votre habitation, mieux vaut contacter directement les pompiers qui sauront quoi faire.