En 1995, la Ville de Namur et la Fondation Auschwitz organisaient un événement mémoriel, le Train des mille. Il avait emmené 1 000 jeunes de Namur à Auschwitz. Un événement reconduit en 2012 et 2015, toujours sous la houlette de la même fondation.

Du 5 au 10 mai, la Fondation Auschwitz et le War Heritage Institute (WHI) organiseront, avec le soutien de partenaires internationaux, le déplacement d’un millier de jeunes de Bruxelles à Auschwitz, grâce à un train de 16 wagons spécialement affrété par la SNCB.

"Ce troisième Train des mille s’inscrit dans le cadre de l’anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, le 8 mai", explique Jean Cardoen, directeur du département médiation muséale au WHI. " 600 adolescents belges et 300 élèves européens, provenant notamment de France, d’Allemagne et du Luxembourg, y participeront. Un appel à projets a été lancé afin que chaque province soit représentée par au moins deux écoles."

L’Institut Saint-Joseph de Jambes, l’athénée royal de Gembloux et l’institut technique Félicien Rops représenteront la province de Namur.

"Dix élèves de 6e année et trois enseignants seront du voyage", souligne Patricia Lambert, enseignante à Félicien Rops. "Certains jeunes ont eu des déportés dans leur famille. Il nous paraît important que nos futurs éducateurs deviennent des passeurs de mémoire."

À Gembloux, les élèves de 5e et 6e années réaliseront, au sein de l’établissement scolaire, une fresque sur le thème des camps de concentration et d’extermination, avant de prendre le Train des mille. "Les témoins de cette époque disparaissent et nos jeunes sont les futurs passeurs de mémoire. Il est important de transmettre le message aux générations futures. La fresque rappellera à nos élèves qu’il ne faut jamais oublier", souligne Florence Presciutti, enseignante.

En province de Luxembourg, les écoles secondaires d’enseignement spécialisé de Saint-Mard et de Marloie ont été sélectionnées. Dans ces deux établissements scolaires, les adolescents sont régulièrement sensibilisés à l’importance du devoir de mémoire.

