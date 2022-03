La ministre de la Défense Ludivine Dedonder s'est rendue mardi au camp militaire de Marche - en - Famenne pour rencontrer les troupes qui seront déployées dans les prochains jours en Roumanie pour une mission de protection et de dissuasion dans le cadre de la vigilance accrue de l'OTAN, décrétée après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

D'ici quelques jours, la Belgique enverra un détachement de la taille d'une compagnie interarmes de 300 militaires en Roumanie, au sein d'un "Battle Group" français. Ce déploiement sera placé sous la conduite du Premier et Troisième Lanciers, un bataillon caserné à Marche-en-Famenne.

Leur mission s'inscrit dans le cadre de la Force de réaction rapide de l'OTAN, activée à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Une première dans l'histoire du traité nord-atlantique."Ce qui, jusqu'à présent, était hypothétique pour beaucoup d'entre nous devient une réalité pour la Défense, pour son personnel et pour toute la Nation. Ce moment est un moment géopolitique majeur", a déclaré la ministre Dedonder. "Il s'agit d'envoyer le message que nous avons des troupes disponibles qui sont prêtes à défendre le territoire de l'OTAN contre une éventuelle agression d'un adversaire", a souligné pour sa part le chef de la Défense, l'amiral Michel Hofman.La ministre de la Défense a part ailleurs confirmé qu'une partie des armes et munitions envoyées par la Belgique à l'Ukraine était arrivée à bon port. "Le reste estcours d'acheminement", a-t-elle précisé, sans donner plus de précisions, pour des raisons de sécurité.