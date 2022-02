Trois cents militaires belges se déploieront dans le courant de la semaine prochaine en Roumanie dans le cadre de la force de réaction rapide de l'Otan, au sein d'un bataillon franco-belge qui assurera une mission de protection et dissuasion, a annoncé samedi sur Twitter la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

Selon la ministre, les soldats belges qui seront envoyés en Roumanie sont principalement du 1/3 Bataillon de Lanciers.

Situé à Marche-en-Famenne (province de Luxembourg), il compte quelque 400 hommes et femmes. Il s'agit d'une unité opérationnelle d'infanterie de la Brigade Motorisée.

La France a de son côté annoncé le déploiement de 500 militaires en Roumanie, avec des véhicules blindés et des engins de combat.

La Belgique est déjà active sur le flanc oriental de l'alliance atlantique. Quatre F-16 belges et une cinquantaine de militaires sont déployés en Estonie depuis fin 2021 pour contribuer à la police aérienne des pays baltes. "Les quatre F-16 se sont entretemps vu attribuer une plus grande zone à surveiller", indique un porte-parole de la ministre de la Défense, ajoutant que la Belgique était prête à fournir deux F-16 supplémentaires, si la demande en était faite.