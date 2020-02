Octobre 2018, l’émission « Complément d’enquête » consacre un reportage aux actions d’un groupe de d’activistes antispécistes. On y voit des militants de la cause animale mener une véritable opération commando dans les abattoirs de la société Ardenne Volaille, à Bertrix. Objectif de la manœuvre : libérer un maximum de volailles de l’abattage. La société bertrigeoise se constitue aujourd’hui parties civiles à l’encontre des deux membres de l’organisation 269 Life Libération animale identifiés sur la vidéo. « Ce sont des personnes particulièrement dangereuses capables de justifier d’actions beaucoup plus graves », souligne l’avocat d’Ardenne Volaille. « Nous avons visionné certaines des vidéos publiées par les auteurs. Ils y affirment ne pas reconnaître la législation d’un état spéciste. » Au cours des deux assauts menés sur le mois de septembre 2018, les activistes parviendront à emporter plus de 300 volailles au préjudice de l’entreprise. « Nous avons affaire à des militants très organisés », souligne le substitut du procureur du roi Dimitri Gourdange. « C’est bien d’avoir un idéal, moins quand il s’agit de mener des actions au préjudice de personnes qui travaillent dans le secteur. » Le parquet requiert 6 mois d’emprisonnement et 800€ d’amende à l’encontre de chacun des deux militants. Ces derniers ne se sont pas présentés à l’audience. Jugement le 17 mars.