Benoit Muller (responsable Smart projets chez Idelux) dévoile le dossier concernant l’installation de parkings intelligents à Arlon.

Ce projet a un coût total estimé à 577.120€, réparti en plusieurs phases et qui s’étale sur 4 ans. La première concerne 5 postes : la Grand Place (13.000€), la rue des Chasseurs Ardennais (50.000€), la Place Didier (15.000€), les logiciels divers pour faire fonctionner l’ensemble du système (40.000€) et l’application Arlon en Poche sur laquelle on pourra être informé des disponibilités de parking (14.000€). Soit un total de 132.000€ HTVA.

"Les coûts d’exploitation s’étalent sur 4 ans. On estime ceux-ci à 57.120€. Il s’agit des frais relatifs à la maintenance, à l’entretien ou encore, à la consommation électrique", dit-il.

La première phase de cet ambitieux projet doit être opérationnelle pour fin juin 2022 au plus tard. La commune aura ensuite la possibilité, toujours sur 4 ans, d’installer d’autres parkings intelligents à différents endroits de la ville. "Places Schalbert et du 12ème bataillon de fusiliers - Remagen. Plaine des Manœuvres, place Léopold, Henri Busch. "D’autres panneaux peuvent aussi être ajoutés. On parle ici de 14 panneaux de suivi et 6 panneaux d’affichage", conclut-il.