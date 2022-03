L’initiative revient au Lions Club. Les hôpitaux et les maisons de repos de Vivalia sont ciblés

Les places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite sont, trop souvent, occupées par des personnes valides. Ce manque de respect choque Gerard Stelleman, membre du Lions Club Laclaireau comté de Chiny.

" Ces incivilités sont particulièrement choquantes lorsque le parking est situé à proximité d’un hôpital ou d’une maison de repos , souligne-t-il. Ces établissements sont, plus que d’autres, fréquentés par des personnes qui ont des problèmes de mobilité."

Dans ce contexte, le Lions Club a financé onze plaques spécifiques affichant le message " Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap" à placer, en-dessous de la plaque existante, sur les parkings des différents sites de Vivalia. L’objectif étant de renforcer le message à l’attention des usagers des parkings, de les sensibiliser au respect élémentaire de ces emplacements spécifiques et des personnes qui en ont besoin.

La première a été dévoilée jeudi matin en présence de représentants du service club, d’Olivier Binet, directeur général adjoint en charge du pôle extrahospitalier et de Roland Déom, administrateur de Vivalia, sur le parking de l’hôpital de Libramont.

" C’est avec enthousiasme que Vivalia a répondu favorablement à l’appel du club service et noué ce partenariat qui rencontre nos préoccupations communes vis-à-vis des personnes plus fragiles , souligne Olivier Binet. Ces plaques seront placées sur les parkings de nos quatre maisons de repos, à Sainte-Ode, la Bouvière à Vielsalm, aux Oliviers à Saint-Mard et la résidence du Val des Seniors à Chanly."

En ce qui concerne les sites hospitaliers, il est prévu d’en placer deux à Libramont et à Arlon, une à Bastogne, à Virton et à Marche-en-Famenne. Les installations sont en cours.