La neige tombée en abondance jeudi a fait grimper la couche de poudreuse dans le nord de la province de Luxembourg. Vendredi matin, elle atteignait, par endroits, 20 centimètres et deux centres de ski, situés à La Baraque de Fraiture (Vielsalm) et à Odeigne (Manhay), ont ouvert pour la première fois de la saison, un 28 février.

À la Station, à 652 mètres d’altitude, les pistes de ski alpin, ainsi que deux itinéraires de ski de fond, ont accueilli les premiers amateurs de glisse dès 9 h 30. Une demi-heure avant l’ouverture, une file s’est formée devant l’entrée du chalet de location. Le public, heureux de pouvoir, enfin, chausser des skis, piaffait d’impatience.

"Une dizaine de centres de ski sont ouverts en province de Liège mais nous avons opté pour la station salmienne car elle est la plus proche de notre domicile", a expliqué Anne de Ciney. "C’est la première fois que l’on pratique le ski de fond à La Baraque de Fraiture. Les conditions d’enneige ment sont bonnes. Le paysage est superbe."

Des habitués, comme Fabrice et Anthony, de Liège avaient opté pour le ski alpin. "Mon cousin et moi avons découvert le site il y a dix ans et depuis on vient skier ici chaque année. En 2019, la saison avait démarré fin janvier et on en avait profité quelques jours. Cette année, je crains que ce vendredi soit l’unique jour d’ouverture car le redoux est annoncé pour le week-end."

Cette ouverture tardive n’étonne pas Arnaud Dubois, le directeur de la Station. "Ces dernières années, on constate que la neige arrive plus tard dans la saison. Si aujourd’hui, les conditions sont très bonnes, on peut craindre qu’elles ne se dégradent très vite. En effet, on annonce de la pluie pour la nuit de vendredi à samedi. Nous ne savons pas si la couche se maintiendra."

Reste qu’en une journée, la station salmienne a fait le plein de skieurs et de visiteurs venus pour se promener ou faire de la luge.

En début d’après-midi, les parkings affichaient presque complet. Un millier de personnes ont été accueillies. L’équipe avait été étoffée d’une dizaine de saisonniers et l’affluence a été bien gérée.

À quelques kilomètres de La Baraque de Fraiture, le centre de ski du Béniké à Odeigne a lui aussi connu une belle affluence. "Les pistes de ski de fond de trois et cinq kilomètres étaient praticables, tout comme l’itinéraire en raquettes. Une centaine de personnes ont loué du matériel", précise le gestionnaire Francis Fagnant.

À Odeigne, comme à La Baraque de Fraiture, les gestionnaires feront le point sur les conditions d’enneigement ce samedi.

Il est conseillé de se renseigner par téléphone avant de se mettre en route. Les numéros de contact : 080/41 88 78 (La Station) et 086/45 56 14 (Le Béniké).

Nadia Lallemant