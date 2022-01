Deux détenus se sont échappés de la prison d’Arlon durant le réveillon, d’après nos confrères de RTL et TV-Lux. Une information qui nous est confirmée par le parquet du Luxembourg.

Trois détenus ont tenté de s’évader, mais l’un d’entre eux a été repris par les gardiens alors qu’il escaladait le mur de la prison.

L’évasion s’est déroulée durant la promenade du soir.

Quel est le profil des deux individus qui se sont fait la belle? Quelle dangerosité représentent-ils? Le parquet du Luxembourg n’en dit pas plus pour le moment.

Du côté du SPF Justice, on assure que "ce sont des petites peines et ce ne sont pas des dossiers médiatiques", avance la porte-parole de l’administration pénitentiaire Kathleen Van De Vijver.

S’il apparaît difficile de comprendre comment on peut s’échapper quand on connaît la hauteur du mur arlonais, la porte-parole concède que ce sera à l’enquête d’y répondre. "Tout le monde était surpris, on examine les images des caméras. La police est venue, il y aura une enquête interne".

L’alerte a été donnée de suite. Policiers et pompiers sont arrivés très rapidement sur les lieux. "Ils ont fait des recherches, mais n’ont rien pu trouver. L’enquête policière est en cours", ajoute Kathleen Van De Vijver.