Vers 02h00 du matin dimanche, deux individus gantés et habillés en couleurs sombres sont entrés dans une habitation de la rue du Joli Bois à Athus (Aubange). Ils se sont introduits par le Vélux et sont "tombés" sur deux enfants âgés d'environ 10 ans. Les cambrioleurs ont pris les enfants et leur ont intimé de se taire. Les enfants ont cependant hurlé au point de faire fuir les voleurs. Les deux individus sont activement recherchés. Le parquet a envoyé le laboratoire de la police sur les lieux. Les enfants seront auditionnés dans la journée.