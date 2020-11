Une épicerie spécialisée dans le zéro-déchet vient d’ouvrir ses portes dans le centre-ville de Marche. Après s’être fait un nom avec son magasin de Nandrin, "Deux pois, deux mesures" s’est installé vendredi au croisement de la rue des Savoyards et de la rue du Commerce. L’établissement y occupe une surface commerciale d’environ 150 m² regroupant l’ancien coin de rue et le bâtiment des Sœurs de la Charité. Silos à gravité et meubles gastronomes proposent un large assortiment d’épices, cafés, thés, produits secs, mais aussi cosmétiques et autres drogueries. "Le but est de permettre aux clients de faire toutes leurs courses chez nous", explique Sephorah Keutgens, cogérante de l’établissement avec son associée Pauline Deneumoustier. "On achète les denrées dans des sacs d’une capacité de 1 kg à 25 kg et on propose aux clients de venir se servir eux-mêmes avec leurs propres récipients." Quand ils ne sont pas disponibles en vrac, les produits offrent une alternative bio et durable aux circuits de distribution plus traditionnels.

Voilà maintenant quatre ans que les deux entrepreneuses se sont lancées dans l’aventure. "Pauline est diététicienne de formation, et moi éducatrice spécialisée", poursuit Sephorah Keutgens. "Après avoir travaillé ensemble dans un magasin bio, nous avons voulu faire quelque chose qui correspondait davantage à nos valeurs, qui fasse passer le contenu avant le contenant." Les deux commerçantes n’ont pas pour autant négligé l’esthétique de leur nouveau point de vente, très éloignée du style industriel de leur magasin nandrinois. "Nous avons voulu quelque chose de plus moderne, de plus coloré qu’à Nandrin, dont le local ressemble davantage à un hangard. Ici, c’est une ancienne maison de ville. Le rendu est beaucoup plus chaleureux."

Pour son premier jour d’activité, l’épicerie a rencontré un certain succès. "L’ouverture était annoncée sur les réseaux sociaux, et les gens l’attendaient vraiment", observent les deux associées. "La demande était importante dans la région."

"Deux-pois, deux mesures" est ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 18 heures.

N.P.