A la demande du parquet du Luxembourg, la police a lancé un avis de recherche. Natacha Amrani, 15 ans, a quitté son domicile rue du Faing à Jamoigne vendredi vers 17 h. Depuis, elle n’a plus donné de signe de vie.

Elle pourrait avoir pris un bus en direction d'Arlon. Natacha mesure 1 m 65 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux foncés courts et les yeux bleus. Au moment de sa disparition elle était vêtue d’un bonnet gris foncé, d’une veste style parka de couleurs rouge et noir, d’un training gris avec une ligne rose fluo et d’une paire de baskets noires avec des semelles blanches.

Si vous avez vu Natacha ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec la zone de police de Gaume au 063/214 700 ou avec Childfocus via le numéro 116000.