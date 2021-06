La police fédérale vient de diffuser un avis de recherche à la demande du parquet d’Anvers, division Malines.

Le dimanche 6 juin, Dominique Derudder, un homme âgé de 52 ans, a été vu pour la dernière fois au camping L’Eau Vive à Martelange. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il se déplace à bord d’une Audi A5 Sportback bleue, immatriculée 2-AKW-691. Il a pris la direction de Malines.

Dominique Derudder mesure 1m78 et est de corpulence robuste. Il a les cheveux blonds grisonnants et une calvitie. Au moment de sa disparition, il portait un jeans bleu, un polo clair et des bottines.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, veuillez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.