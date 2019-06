Le procès du double homicide de Ronzon s’est ouvert ce mardi devant la Cour d’Assises d’Arlon.

Sébastien Kesteman, Radwan Elmi-Galib et la compagne de ce dernier, Jennifer Sablon doivent y répondre du meurtre de Nathan Kettani et Vinciane Lamoot, sauvagement tués à leur domicile de Ronzon (Rendeux) le soir du 11 août 2016.

Le corps sans vie du jeune homme de 27 ans avait été retrouvé lardé de 147 coups de couteau, celui de sa compagne enceinte gisant, noyée, dans une baignoire remplie d’eau. L’enquête révélera que les suspects avaient échafaudé un plan visant à gagner la confiance du jeune couple afin de lui soutirer une importante somme d’argent. Somme qu’une rumeur infondée prêtait aux victimes. L’acte d’accusation vise le vol avec la circonstance qu’un meurtre et des actes de tortures ont été commis.

Une accusation que Me Alexandre Wilmotte, l’avocat de Sébastien Kesteman, ne contestera pas. « Je ne vais pas rajouter de l’indécence à la gravité des faits qui sont reprochés à mon client. Monsieur Kesteman devra être déclaré coupable du vol avec la circonstance qu’un meurtre a été commis », a-t-il annoncé en s’adressant au jury. « J’ai accepté d’assurer la défense de monsieur Kesteman parce que ses parents, qui sont des gens bien, me l’ont demandé. Ils veulent aussi comprendre comment il est possible que leur fils adoptif ait pu se retrouver dans une affaire aussi terrible. Je ne suis pas là pour permettre à monsieur Kesteman d’échapper à la peine qu’il mérite. Ce que je souhaite, c’est que les décisions que vous rendrez sur la culpabilité et sur la peine soient justes. Je vous demanderai que vos décisions correspondent à la réalité de ce qu’il a fait. Ni plus, ni moins. » Me Renaud Duquesne, l’avocat de Jennifer Sablon, a quant à lui rappelé que sa cliente reconnaissait seulement avoir utilisé les cartes dérobés sur place. « Pour le surplus, nous sommes particulièrement attachés à l’oralité des débats. » L’interrogatoire des accusés est prévu pour cet après-midi.