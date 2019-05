Le procès du double-homicide de Ronzon s’ouvrira le 11 juin prochain devant les Assises du Luxembourg, à Arlon. Radwan Elmi Galib et Sébastien Kesteman devront y répondre du meurtre de Nathan Kettani et sa compagne Vinciane Lamoot, sauvagement tués à leur domicile le 11 août 2016. Seul survivant du massacre : l’enfant en bas âge des victimes.

Nous avons pris connaissance de l’acte d’accusation. Le document livre des informations glaçantes concernant le double meurtre et les circonstances dans lesquelles il s’est produit. Radwan Elmi Galib et sa compagne auraient rencontré le couple Kettani-Lamoot par l’intermédiaire d’amis communs à l’occasion d’un baptême. C’est alors qu’Elmi Galib aurait eu vent de rumeurs selon lesquelles le couple était millionnaire.

Elmi Galib et Sébastien Kesteman auraient alors cherché à entrer en contact avec Nathan Kettani en lui faisant croire que Kesteman était intéressé par ses services de graphiste pour le lettrage d’une camionnette. Prétexte invoqué par les deux hommes pour endormir la vigilance du jeune couple.

Le 11 août, c’est équipés d’un pistolet d’alarme, d’un couteau papillon, de colsons, de scotch, d’une pelle, d’une pioche et d’une fourche que les deux suspects ont pris la direction de Ronzon. Selon Kesteman, les deux malfrats auraient même envisagé de tuer l’enfant en bas âge "s’il était en âge de pouvoir les reconnaître et de pouvoir parler. Une pelle et une pioche ont été emportées pour pouvoir enterrer les corps."

Accueillis par Nathan en personne, les suspects auraient alors braqué leurs victimes avec un pistolet d’alarmes avant de leur attacher les mains avec des colsons pour obtenir les cartes et codes bancaires. Les sommes présentes sur les comptes n’étant pas celles escomptées, les suspects auraient décidé d’en finir avec leurs otages. Le corps de Nathan Kettani sera retrouvé le lendemain lardé de 147 coups de couteau, celui de sa compagne enceinte, noyée dans la baignoire. Les deux suspects se rejettent toujours la responsabilité des meurtres. Outres le double homicides, Elmi Galib et Kesteman sont accusés d’association de malfaiteurs et d’avoir utilisé les cartes bancaires des victimes pour retirer de l’argent. Préventions dont doit également répondre la compagne d’Elmi Galib.