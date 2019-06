Le témoignage des médecins légistes entendus jeudi matin devant la cour d’Assises d’Arlon témoignent de l’acharnement dont ont fait preuve les meurtriers de Nathan Kettani et Vinciane Lamoot, sauvagement tués chez eux le 11 août 2016.

Au moment de sa découverte le lendemain des faits, le jeune homme de 27 ans était allongé dans une importante marre de sang, le corps lardé de 147 coups de couteau, dont plus d’une cinquantaine au niveau de la tête et du cou.

Les médecins légistes relèveront également plus d’une cinquantaine de coups de couteau dans le dos, ainsi qu’une dizaine de coups portés alors que la victime était déjà morte ou à l’agonie.

Cause du décès : hémorragie massive externe et asphyxie mécanique liée à de nombreuses lésions par instrument piquant-tranchant. "On a aussi constaté 21 lésions aux membres supérieurs qui témoignent du fait que la victime s’était défendue en parant les coups et avait essayé d’attraper l’instrument tranchant", souligne l’un des médecins légistes. Vinciane Lamoot a quant-à-elle été retrouvée dans la baignoire remplie d’eau, noyée. Elle était enceinte de 3 à 4 mois.

Les médecins légistes soulignent la présence de plusieurs ecchymoses compatibles avec une scène de lutte.

Les trois accusés, Sébastien Kesteman, Radwan Elmi-Galib et son ex-compagne Jennifer Sablon (qui n’était pas présente sur les lieux du crime) doivent répondre de vol avec circonstance de meurtre et torture. Ils avaient prétexté un rendez-vous professionnel pour gagner la confiance des victimes et leur extorquer d’importantes sommes d’argent, pensant mettre la main sur un million d’euros. Million que le couple n’avait pas.