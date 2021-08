Christian Lahaye est une sommité dans le milieu belge de la course automobile. Jusqu’à fin juillet, il était encore le speaker, "The Voice", du GP et des 24H de Spa. Franz Dubois et Nathalie Maillet, il les connaissait bien. " Je les ai même mis en contact au début des années 2000. Nathalie participait en mini, avec son papa, à une course sur le circuit Chimay. Ils ne voulaient pas se retrouver seuls pour manger. Je leur ai conseillé d’aller voir Franz Dubois qui était présent en tant que préparateur de voitures de course. Il avait invité une cinquantaine de personnes à ce repas. Nathalie et son papa ont pu en être. Je ne sais pas si ça a été un coup de foudre mais, en tout cas, ça s’est passé très vite entre eux deux. "

Avec ce génie de la mécanique, et d’autres partenaires, Christian Lahaye avait créé une société organisatrice d’événements automobiles. C’est ainsi que tous les deux, ils avaient fondé la Fun Cup.