La magistrate de presse au parquet du Luxembourg vient de faire le point sur les affaires judiciaires de l’année 2022, actuellement en cours.

Anne-Sophie Guilmot annonce que l’instruction est terminée dans l’affaire du double meurtre de Gouvy. Pour rappel, le 14 août 2021, Nathalie Maillet, la directrice du circuit de Spa Francorchamps, et sa compagne, l’avocate Ann Durviaux, avaient été tuées par balle au domicile de la directrice à Gouvy.

L’auteur des faits, Franz Dubois, le mari de Nathalie Maillet, avait retourné l’arme contre lui. " Mon office a tracé un réquisitoire de non-lieu, précise la magistrate de presse. " En effet, l’action publique est éteinte suite au décès du seul suspect. Le règlement de procédure, en chambre du conseil, est fixé au 6 mai prochain."

Dans l’affaire au " New Tacot" à Bastogne, Philippe Lemaire est renvoyé devant la Cour d’assises du chef d’assassinat. Il a, pour rappel, tué sa compagne d’un coup de révolver à bout portant dans son bar ‘Au new Tacot’ à Bastogne le 15 juillet 2018. La composition du jury aura lieu le 20 avril à 14 h. La session débutera le 25 avril à 9 h.

L’instruction est également clôturée dans l’affaire Antoine Marchal du nom de cet habitant de Bomal-sur-Ourthe (Durbuy) retrouvé mort le 9 septembre 2020 à son domicile, rue Trieux. Il avait été vu pour la dernière fois le 30 août. Un appel à témoins avait été lancé, par la police fédérale, à la demande du juge d’instruction de Marche-en-Famenne.

Trois personnes ont été inculpées de meurtre et placées sous mandat d’arrêt dans cette affaire, en l’occurrence, Melissa Sauvage, la fille d’Antoine Marchal, Renaud Dessart et Frabrice Duchesne. La magistrate précise que le Bomalois est décédé entre le 30 août et le 2 septembre. Le dossier a été communiqué au parquet afin qu’il trace les réquisitions finales.