Le jury de la cour d’assises du Luxembourg a rendu son verdict à l’encontre de Radwan Elmi-Galib et Sébastien Kesteman pour le meurtre crapuleux de Nathan Kettani et Vinciane Lamoot, sauvagement tués chez eux le 11 août 2016 à Ronzon (Rendeux).

Elmi-Galib écope d’une peine de réclusion à perpétuité avec mise à disposition du tribunal d’application des peines d’une durée de 5 ans. Le jury n’a retenu aucune circonstance atténuante en sa faveur. Sébastien Kesteman est condamné à 30 ans d’emprisonnement avec mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de 5 ans. Le jury a retenu « sa volonté d’amendement qui semble sincère » en guise des circonstances atténuantes. Outre le vol avec la circonstance qu’un meurtre et des actes de torture ont été commis, les deux hommes ont également été reconnus coupables d’association de malfaiteurs et fraude informatique pour avoir retiré de l’argent avec les cartes bancaires dérobées sur les lieux du crime. Poursuivie des mêmes chefs d’accusation, Jennifer Sablon a finalement été acquittée des doubles meurtres et de l’association de malfaiteurs. Seules les fraudes informatiques ont été déclarées établies à son encontre. Elle écope de 24 mois d’emprisonnement avec sursis de trois ans.