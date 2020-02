Les sites de Messancy et de Marche ont reçu, respectivement, trois et quatre étoiles

L’association belge des jardineries vient d’attribuer ses étoiles dans le cadre des 5e Garden Centre Awards. Les jardineries Luxgreen ont décroché trois étoiles avec le site de Messancy et quatre étoiles pour le site de Marche-en-Famenne.

Huit membres du jury ont visité 45 jardineries et pépinières dans tout le pays. Les participants étaient classés en trois catégories : jardineries en Flandre, jardineries en Wallonie et pépinières.

Le jury s’est rendu deux fois dans les entreprises : une première fois au cours de la période mai-juin, une seconde fois au cours de la période octobre-novembre. Il avait pour mission de prêter une attention particulière aux aspects "expérience vécue" et " core business".

L’expérience vécue, l’atmosphère, l’amabilité, l’assortiment, le conseil et la communication ont été pris en compte. Le jury a pris note de ce qui est réellement attrayant pour que le client se rende dans le point de vente, plutôt que dans le nouveau monde de l’e-commerce. Sur les 45 visites, sept entreprises wallonnes ont été sélectionnées.

A cette double récompense pour Luxgreen, s’ajoute la seule distinction belge pour "Les employés des jardineries les plus passionnés et dévoués".Le personnel et la direction sont particulièrement fiers d’offrir à leurs clients ce qui se fait de mieux dans le monde de la jardinerie belge.